‘Dokter’, vroeg de vrouw van 92, ‘hoe kan ik zo snel mogelijk dat coronavirus oplopen?’

Voor lang niet alle hoogbejaarden is de dood een angstaanjagende vijand. Er zijn er talrijken die op de dood wachten als op een welkome vriend.

Huisarts Danka Stuijver beschrijft in haar column in De Volkskrant een 92-jarige dame die het leven geleefd heeft, er van heeft genoten, maar die klaar is. En zeker niet naar ziekenhuis of IC wil. De dokter noemt de nadelen op van doodgaan aan corona: het is geen prettige dood. Maar de vrouw weet van geen wijken.

“Ik ga vanaf nu zelf mijn boodschappen halen. Meerdere malen per dag. En dan goed opletten of er ergens een hoester is waar ik dan lekker dichtbij ga staan.” Zonder verder iets te zeggen staat ze op. Bij de deur draait ze zich nog even om: “En tussen de boodschappen door kom ik gezellig koffie drinken bij jou in de wachtkamer.”

