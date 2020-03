You’ll Never Walk Alone klinkt door heel Europa

Radiostations in heel Europa draaien vrijdagochtend om 8.45 uur tegelijkertijd de klassieker You'll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers. Het gaat om een actie die bedacht en opgezet is door 3FM-dj Sander Hoogendoorn. Hij hoopt heel Europa met elkaar te verenigen in de huidige coronacrisis.

In Nederland doen vrijwel alle grote zenders mee van alle publieke zenders tot Radio 10, Veronica, Radio 538, Qmusic en 100% NL. Hetzelfde geldt voor België en ook grote spelers in Groot-Brittannië als BBC Radio 1 en Radio 2 zijn aangesloten. Verder werken stations uit Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Estland, Finland, Letland, Slowakije, Roemenië en Georgië mee, in totaal zeker 164 zenders.

Volgens Hoogendoorn is er behoefte aan saamhorigheid. Het nummer You'll Never Walk Alone, dat voornamelijk over hoop en veerkracht gaat, past daar perfect bij. "Het is een liedje met een universele boodschap over verbondenheid en zonder opsmuk. Je kunt het perfect vertalen naar de huidige crisis."