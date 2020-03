De eerste test die duidelijk moet maken of bondskanselier Angela Merkel het coronavirus heeft opgelopen is negatief. Een regeringswoordvoerder zei dat Merkel geen infectie heeft en dat deze week meer tests volgen. Merkel zit sinds zondagavond in thuisisolatie na contact met een arts die door het coronavirus was besmet.

Merkel zit in quarantaine in haar woning in Berlijn. De bondskanselier blijft gewoon werken.