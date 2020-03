Slob: scholen mogelijk langer dicht

Iedereen hoopt dat de scholen na 6 april weer opengaan, maar dat is nog niet gezegd. Onderwijsminister Arie Slob zei gisteravond bij Op1 dat het afhangt van een onderzoek van het RIVM en dat is mogelijk niet op tijd afgerond.

Het RIVM is deze week een onderzoek begonnen naar het verloop van Covid-19 en de rol die kinderen daarin spelen. De resultaten bepalen of de scholen weer open kunnen. “Vandaag is naar buiten gekomen dat op de datum van 6 april mogelijk de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM nog niet bekend zijn”, vertelde Slob.

Het RIVM gaat de komende tijd de klachten van honderd gezinnen verspreid over het hele land bijhouden en analyseren. De reden is volgens epidemioloog Patricia Bruijning dat nog onduidelijk is in welke mate kinderen bijdragen aan de verspreiding van het virus. “Of kinderen een besmetting doorgeven aan andere kinderen hebben we nog niet goed kunnen vaststellen”, zei ze tegen Nieuwsuur dinsdagavond.