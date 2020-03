‘Dodental Lombardije fors lager’

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in de zwaar getroffen Italiaanse regio Lombardije viel woensdag veel lager uit dan een dag eerder. Een ingewijde zegt dat in een etmaal zo'n 296 patiënten met Covid-19 zijn overleden. De autoriteiten maakten dinsdag nog melding van ruim 400 sterfgevallen in de noordelijke regio. Daar zijn volgens de bron inmiddels 4474 mensen overleden aan de gevolgen van het virus: meer dan in zwaar getroffen landen als Spanje en China. Het landelijke dodental in Italië stond dinsdag op 6820. De autoriteiten maken rond 18.00 uur de nieuwe landelijke cijfers bekend.