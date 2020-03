“Jongeren die nu op IC liggen, waren bij lockdownparty’s”

Vrijdag 13 maart waren er in België in veel steden lockdownparty’s, nadat de regering aankondigde dat de horeca dichtging om middernacht. Op de intensive care liggen nu meerdere jongeren die toen tot diep in de nacht feest vierden. Dat zei de bekende Vlaamse viroloog Marc van Ranst woensdagavond in talkshow De Afspraak.

Internationaal gezien is er veel lof voor de manier waarop de Belgische overheid communiceert in deze crisis. Van Ranst zegt daarover dat je nooit te veel kunt communiceren. “Je kunt daarmee nooit overshooten”, aldus de viroloog. Vooral jongeren zijn moeilijk te bereiken, merkt hij. “Aan hen moeten we nog veel uitleggen.”

Dat mag van hem best “afschrikwekkend” zijn. “Bij de jongeren die nu in de intensieve bedden liggen en kunstmatig beademd worden, zijn er een aantal bij die zeer nabij betrokken waren bij de lockdownparty’s”, aldus de professor aan de KU Leuven. “Dat mag geweten worden.”

Hij wil jongeren duidelijk maken: “Dit is geen computerspel. Hier gaan mensen echt dood.”