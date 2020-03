De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse collega Donald Trump bereiden een "nieuw initiatief" voor in de strijd tegen de coronapandemie. Dat schreef Macron vrijdag op Twitter. Macron had vrijdag een "zeer goede discussie" met Trump over de wereldwijde coronacrisis, aldus de Franse president. "Als reactie op de Covid-19-crisis bereiden we samen met andere landen een nieuw sterk initiatief voor de komende dagen voor."