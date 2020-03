De groei van het aantal doden door het nieuwe coronavirus in Italië is de afgelopen dagen afgevlakt. Voor de tweede achtereenvolgende dag zijn er minder nieuwe sterfgevallen.

De autoriteiten meldden zondag 756 nieuwe doden. Zaterdag waren dat er 889 en vrijdag 919, het voorlopig hoogste aantal in een dag. Het totaal aantal fataal afgelopen besmettingen in Italië is nu 10.799.

Het aantal besmettingen nam toe van 92.472 naar 97.689. Italië is nog steeds het zwaarst getroffen land in Europa.