‘Italië herhaalt fouten China’

Italië moet coronapatienten met milde symptomen niet thuis laten uitzieken, maar in quarantaine plaatsen. Dat zeggen Chinese experts die de autoriteiten in het zwaar getroffen land adviseren.

Artsen in de Chinese metropool Wuhan maakten aan het begin van de uitbraak dezelfde fout, zegt Liang Zong’An van het West-China Ziekenhuis van de universiteit van Sichuan. Ze probeerden toen de druk op de ziekenhuizen te verlichten door minder zieke patiënten te vragen thuis in isolatie te gaan.

De Chinese autoriteiten zouden destijds hebben onderschat hoe besmettelijk het virus kon zijn. De autoriteiten in Wuhan besloten later om alsnog alle milde gevallen in quarantaine te plaatsen. Dat gebeurde in geïmproviseerde ziekenhuizen in bijvoorbeeld kantoorpanden.

Voorbeeld

Liang zegt dat zijn team de Italianen adviseert dat voorbeeld te volgen en patiënten niet bij hun gezin te laten blijven. Italiaanse media hebben bericht over besmette mensen die op straat zijn betrapt, terwijl ze thuis hadden moeten blijven.

De stad Milaan heeft al besloten om patiënten met milde symptomen in hotels te plaatsen. Dan kunnen ze uit de buurt van gezinsleden in isolatie. Het eerste hotel met ruim driehonderd kamers moet deze week in gebruik worden genomen.

De Italiaanse autoriteiten hebben het hoogste officiële dodental ter wereld gemeld. Meer dan 10.000 patiënten met het coronavirus zijn er overleden. Dat komt volgens de Chinese expert vooral doordat het land een relatief oude bevolking heeft.