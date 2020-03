RIVM: 93 nieuwe coronadoden, 11.750 officiële besmettingen

In de afgelopen 24 uur zijn er 93 mensen gemeld die zijn overleden aan het coronavirus. Dat zijn er een stuk minder dan gisteren, toen dat aantal nog op 132 lag.

In totaal zijn er 864 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De teller van het aantal positief geteste mensen staat nu op 11.750. Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt of heeft gelegen liep met 507 personen op tot 3.990.

De werkelijke aantallen kunnen afwijken. Lang niet iedereen wordt getest en sommige sterfgevallen of ziekenhuisopnames worden niet op de dag zelf gemeld.