Treurig bericht: Iedere 9 minuten sterft er in New York iemand aan corona

De cijfers uit de VS zijn slecht: Er zijn al zeker 163.000 mensen besmet met het coronavirus. In epicentrum New York overlijdt er elke negen minuten iemand aan de gevolgen van het virus.

In totaal zijn er al meer dan 3.000 coronadoden, blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University. Nergens zijn er zoveel besmettingen als in de VS. Afgelopen weekend verdubbelde het dodental.

De toekomst stemt dan ook somber. De belangrijkste viroloog die het Witte Huis adviseert, dr. Anthony Fauci, rekent op 100.000 coronadoden, in het slechtste geval 200.000. Daarmee zou de VS verreweg het zwaarst getroffen land ter wereld zijn.