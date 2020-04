Levensverwachting omlaag door coronavirus: “De Nederlander wordt minder oud”

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus daalt de levensverwachting in Nederland met een tot twee jaar voorspellen experts. Ook het CBS verwacht dat de gemiddelde leeftijd omlaag gaat.

Socioloog van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) Tanja Traag in het AD: “Je zal de hogere sterfte als gevolg van corona in ieder geval terug gaan zien in een dalende levensverwachting voor dit jaar.’’ Emeritus hoogleraar sociale demografie van de Universiteit van Amsterdam Jan Latten gaat nog een stap verder: “De gemiddelde levensverwachting van 65-plussers gaat nu echt naar beneden’’, zegt hij tegen de krant. “De droom dat we na onze pensionering allemaal nog stukken ouder worden is vervlogen, dat zit er niet in.’’

Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) ‘gaat het CBS laten zien dat de gemiddelde leeftijd met één of twee jaar is gedaald’. “Doordat er een grotere kwetsbare groep is en er nu een virus komt, verwacht ik dat er een dip komt in de overleving. Dat betekent dat de Nederlander minder oud geworden is.’’

Demograaf Latten deed al onderzoek naar de gerapporteerde coronadoden en ziet vooral oversterfte in de leeftijdscategorie tussen 75 en 89 jaar. “Over heel 2018 gezien waren de meeste overledenen 85-90 jaar oud, maar onder coronadoden ligt het hoogste aantal sterfgevallen in de categorie 80-84’’, vervolgt de expert. “Er gaan nu meer mensen van 70 of 80 dood dan normaal het geval zou zijn. Dat kun je zien als verloren levensduur.’’