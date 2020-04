Nederlanders rekenen er op dat beperkingen nog wel een half jaar duren

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking verwacht dat er nog zeker zes maanden beperkende maatregelen vanwege de corona-epidemie zullen blijven gelden. Ook houden we rekening met een forse economische krimp. Dat blijkt uit een onderzoek dat het AD liet houden.

Een overgrote meerderheid (90 procent) steunt het kabinetsbeleid dat leidde tot een ‘intelligente lockdown’. Driekwart van de Nederlanders is ook tevreden over de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de zwaar getroffen economie te steunen.

Of die steun zo groot blijft als we werkelijk nog een half jaar binnen moeten blijven is een andere vraag….