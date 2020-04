Starmer volgt Corbyn op als partijleider Britse Labourpartij

De Britse politicus Keir Starmer volgt Jeremy Corbyn op als leider van de Labourpartij. Hij won de stemming onder de leden van de grootste oppositiepartij van de twee andere kandidaten, Rebecca Long-Bailey en Lisa Nandy. Starmer moet Labour politiek weer op de kaart gaan zetten. De partij leed eind vorig jaar een zware nederlaag bij de parlementsverkiezingen. De Conservatieve Partij van premier Boris Johnson won die overtuigend en loodste het Verenigd Koninkrijk vervolgens snel de Europese Unie uit. De centrumlinkse mensenrechtenadvocaat Starmer gold al lange tijd als favoriet voor de leidersfunctie. Hij wordt gezien als gematigder dan Corbyn. Hij is ook een verklaard tegenstander van brexit, maar zal het daar naar verwachting niet meer over hebben. "De strijd om blijven of uittreden is voorbij", zei hij tijdens een debat in februari. De interne verkiezing van de Labourleider liep door de coronacrisis anders dan gepland. De uitslag had eigenlijk bekendgemaakt moeten worden op een partijconferentie in Londen, maar die is afgeblazen. Partijleden kregen de uitslag nu via internet te horen.