Koningin Elizabeth: coronacrisis toont kracht van deze generatie

De toespraak die de Britse koningin Elizabeth zondag op televisie geeft over het coronavirus, is zaterdagavond deels op straat komen te liggen. Volgens Britse media spreekt de koningin de hoop uit dat de coronacrisis laat zien dat de huidige generatie Britten net zo sterk is als de vorige generaties. De 93-jarige koningin nam in Windsor Castle een videoboodschap op om het volk moed in te spreken. "Ik spreek jullie toe in een uitdagende periode. Een periode van ontwrichting van ons leven; een ontwrichting die sommigen verdriet heeft gebracht, velen financiële moeilijkheden, en onze dagelijkse levens heeft veranderd", vertelt de koningin. Ook spreekt Elizabeth haar bewondering uit voor het zorgpersoneel en andere werkenden die het land draaiende houden. De koningin zegt trots te zijn op hoe Groot-Brittannië heeft gereageerd op de crisis. "Ik hoop dat in de komende jaren iedereen trots zal terugkijken op hun reacties op deze uitdaging. En dat zij die na ons komen zeggen dat deze generatie Britten net zo sterk is als alle andere generaties. Dat we zien dat zelf-discipline, rustige en goedgehumeurde vastberadenheid en solidariteit hoog in het vaandel staan in dit land." Afgezien van haar jaarlijkse kerstboodschap, heeft de koningin slechts vier keer een toespraak gegeven op televisie gedurende de 68 jaar die ze al op de troon zit. Ze gaf er een tijdens de Golfoorlog, een na de dood van prinses Diana, en een na de dood van haar moeder en een voor haar diamanten jubileum.