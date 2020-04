Groot feest met tientallen mensen gestopt in Breda. Om de hoek stond ambulance voor coronapatiënt

Het was niet zomaar een klein familiefeestje in een woning in Breda. Er waren een dj, een lichtshow en geluidsinstallatie plus tientallen gasten aanwezig. De politie greep in, terwijl een straat verderop een ambulance stond voor een mogelijke coronapatiënt.

Omwonenden maakten afgelopen nacht melding van geluidsoverlast, laat de politie zondagochtend weten. “Toen collega’s ter plaatse kwamen, zagen en hoorden zij tot hun grote verbazing dat er een heus feest aan de gang was, inclusief dj, geluidsinstallatie en lichtshow.”

De tientallen feestvierders konden onmogelijk voldoende afstand houden. “Ongelooflijk dat dit in deze tijd nog steeds gebeurt. Onbegrijpelijk dat mensen dit in hun hoofd halen. Bizar en heel erg dom”, aldus de verbijsterde politie. De organisatoren van het feest hadden zelfs van tevoren briefjes in de bus gedaan bij omwonenden om te waarschuwen voor overlast.

Extra schrijnend is dat een straat verderop ambulancepersoneel een mogelijke coronapatiënt behandelde.