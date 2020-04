Eerste twintiger overleden aan coronavirus

In Nederland is voor het eerst een twintiger overleden aan het coronavirus. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het de jongste dode tot nu toe. Er was echter ook sprake van 'onderliggend lijden'. Het is iemand in de leeftijd tussen 25 en 29 jaar, aldus het RIVM. Niet gemeld wordt wanneer en waar de persoon precies is overleden. Onder de sterfgevallen die het RIVM de afgelopen 24 uur heeft doorgekregen, zijn in totaal drie patiënten in de leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar. Ook die andere twee hadden al andere klachten. Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 1766.