Corona kan Nederland 2 jaar in de greep houden

Om de coronapandemie te beteugelen moet social distancing mogelijk nog langer van kracht blijven, zeggen experts tegen NRC. Als alle beperkingen worden opgeheven keert de ziekte weer terug, dus dat is geen optie. Experts zijn het over één ding eens: we zijn nog maar net begonnen. Mogelijk moet de bevolking één of zelfs meerdere jaren aan een mate van social distancing doen, voordat de pandemie voorbij is. De zogenaamde ‘exit strategieën’ die nu in allerijl worden bedacht en berekend, zijn allemaal zeer moeilijk te handhaven, maatschappelijk ontwrichtend, duur en tijdrovend, schrijft NRC

De eerste slag lijkt gewonnen: de uitbraak die rond carnaval begon lijkt tot staan gebracht. Maar zodra de beperkende maatregelen worden opgeheven begint de uitbraak opnieuw.

In veel landen wordt gewerkt aan plannen om van corona af te komen. In Nederland werken zo’n veertig epidemiologen, wiskundigen, psychologen en modelleurs samen, om het RIVM te helpen, schrijft NRC.

Net als de rest van de wereld wacht Nederland op een vaccin. Maar het kan lang duren voor het ontwikkeld is, geproduceerd en de wereldbevolking immuun is gemaakt. Dus moet er in de tussentijd iets gebeuren.

Daar speelt de ‘groepsimmuniteit’ waar Rutte aan het begin van de crisis over sprak een rol bij.