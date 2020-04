Waarschuwing voor dichte mist

Het is dinsdag in de vroege ochtend erg mistig. Vooral in het noorden en westen van het land komt regionaal dichte mist voor, maar ook in Noord-Brabant is het zicht plaatselijk minder dan 200 meter, zo meldt Weeronline. Het KNMI heeft in de provincies Friesland, Flevoland en Noord-Holland code geel ingesteld, wat betekent: wees alert.

In de Noordoostpolder, bij Markenesse was op enig moment (rond 05.20 uur) slechts 53 meter zicht en in Lelystad even later slechts 54 meter. Ook in Berkhout (Noord-Holland) en Stavoren (Friesland) liep het zicht terug tot circa 60 meter.

De mist lost in de eerste helft van de ochtend op.