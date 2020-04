Kabinet bezig met versoepeling maatregelen: scholen prioriteit

Het kabinet is bezig met voorbereidingen voor de versoepeling van de coronamaatregelen na 28 april. De scholen en kinderopvang hebben de hoogste prioriteit.

Alle ministeries is gevraagd om protocollen op te stellen voor het ‘geleidelijk openen van sectoren’. Dat staat in een vergaderverslag van topambtenaren dat RTL Nieuws in handen kreeg.

“Er wordt gewerkt aan flexibilisering van maatregelen”, staat er. Eerst moeten de scholen en kinderopvang open, maar daarna is het ‘goed denkbaar’ dat ook restaurants, bioscopen en sportscholen geleidelijk geopend kunnen worden.

Voor de overige sectoren moeten ambtenaren plannen maken, zodat er veilig kan worden gewerkt, klinkt het in het verslag. Verder werken ze aan regels om de anderhalvemetersamenleving vorm te geven.

Op 21 april, een week voor de huidige maatregelen aflopen, wil de regering bekend maken hoe en in welke mate de regels versoepeld worden.