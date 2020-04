Oproep Veiligheidsregio: kom niet naar de bollen

Kom niet naar de bollen. Die oproep doet Veiligheidsregio Hollands Midden zondagochtend, nadat het zaterdag veel te druk was in de bollenstreek. "We kunnen het niet mooier maken dan het is; kom gewoon NIET naar de bollen", twittert de Veiligheidsregio.

Vanwege de drukte werden zaterdag wegen tussen de bloembollenvelden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, wielrenners en mountainbikers. Ook zondag en maandag zullen wegen tussen de bollenvelden zijn afgesloten. "Jammer dat het zo moet, maar gezondheid gaat boven alles", aldus de Veiligheidsregio.

De burgemeesters van Hillegom, Lisse en Teylingen meldden zaterdag teleurgesteld te zijn dat ondanks herhaaldelijk verzoek om niet te komen, toch veel mensen naar de bollenvelden togen. Daardoor konden mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. "We snappen dat mensen graag naar de Bollenstreek komen in deze tijd. Maar het kan echt niet in deze coronacrisis", zeggen ze in een verklaring. "Blijf dicht bij huis. Die 1,5 meter is zo belangrijk."