Groepsimmuniteit? Vergeet het voorlopig maar

Alle ogen zijn gericht op het Duitse Gangelt. Tot voor kort een onbeduidend grensplaatsje, nu coronabroeihaard en onderwerp van onderzoek. Er is onderzocht hoe het na twee maanden corona gesteld is met de groepsimmuniteit. Het antwoord is: bedroevend. Slechts 14 procent van de inwoners heeft het virus gehad.

Het carnaval in Gangelt, net over de grens bij Sittard, had een ernstige uitbraak van het coronavirus tot gevolg. Onderzoekers hebben een steekproef gehouden onder 500 inwoners om er achter te komen hoe snel er groepsimmuniteit ontstaat. Maar zelfs bij zo’n grote, snelle verspreiding is er na twee maanden nog steeds maar 14 procent immuun. Voor groepsimmuniteit dient zeker 60 procent van de bevolking het virus te hebben gehad.

Er is ook goed nieuws: ook uit dit onderzoek blijkt dat het sterftepercentage veel lager ligt dan gedacht. Volgens de wetenschappers ligt het rond de 0,37 procent. Dat is veel lager dan het sterftecijfer van 1,98 procent dat voor heel Duitsland geldt. Wel bevestigen de onderzoekers dat de strijd tegen het coronavirus een zaak is van de lange adem.

