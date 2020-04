Bespugingen en rochelend dreigement met corona

Een conductrice is zaterdagmiddag op Amersfoort Centraal Station in haar gezicht gespuugd en geslagen door een man. Ook in Vlissingen was het raak, daar werd een agent bespuugd door een fietser. In Tilburg riep een aangehouden dronken man ondertussen al rochelend dat hij corona had.

De conductrice stond op een perron toen een man haar kant op kwam lopen, meldt de politie op Facebook. De vrouw keek hem aan, omdat ze dacht dat hij iets wilde vragen. De man zei dat de conductrice voor zich uit moest kijken en zich niet met hem moest bemoeien. Toen ze hier wat van zei, kwam de man dreigend op haar af. De conductrice gaf aan dat de man afstand moest houden, waarop hij haar twee keer in het gezicht spuugde en haar met een vuist in het gezicht sloeg.

De man ging vervolgens de trein in. NS-medewerkers haalden hem daar uit een toilet waarin hij zich had verstopt. Hij is door de politie met een deken over zijn hoofd afgevoerd naar het politiebureau, waar hij agressief bleef. De conductrice is erg geschrokken en maakt zich zorgen over haar gezondheid.

Bedreigingen

In Vlissingen werd in de nacht van zaterdag op zondag een agent in het gezicht gespuugd door een 47-jarige man uit die plaats. Hij fietste rond zonder verlichting. Agenten vroegen hem zijn licht aan te doen of verder te gaan lopen, maar de man gedroeg zich opstandig en weigerde mee te werken aan het vaststellen van zijn identiteit, aldus de politie. Bij zijn daaropvolgende aanhouding spuugde hij de agent in het gezicht en uitte hij bedreigingen.

Een 30-jarige dronken Tilburger maakte het zaterdagavond agenten lastig in zijn woonplaats. De man had eerder een buitengewoon opsporingsambtenaar van een busbedrijf mishandeld. Hij stond bij een bushalte, maar omdat hij vaker voor problemen zorgt, was de boa gewaarschuwd. Toen de boa aankwam, stopte er net een bus. De man wilde instappen, maar dat voorkwamen de buschauffeur en de boa. Hij schopte de ambtenaar en sloeg hem twee keer met een vuist in het gezicht. Samen met omstanders hield de boa de man onder controle, tot de politie er was.

In de politiebus schopte hij tegen de deur en ramen, bonkte met zijn hoofd tegen de ramen en bedreigde hij de agenten. Ook maakte hij rochelende geluiden, daarbij roepend dat hij corona had. In het cellencomplex verzette hij zich ook flink en bleef hij trappen en slaan. De man zit vast.