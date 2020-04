WHO: Mondkapjes worden de norm

Ook als de coronamaatregelen worden versoepeld, is ons leven nog verre van normaal. Niet alleen zullen we voor langere tijd anderhalve meter afstand moeten bewaren, ook worden mondkapjes de norm. Dat zegt een belangrijke adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Dr. David Nabarro legt uit dat mensen gewend moeten raken aan de ‘nieuwe realiteit’. Tegen de BBC zei hij: “Ik ben er zeker van dat een vorm van gezichtsbescherming de nieuwe norm wordt, niet in de laatste plaats om mensen gerust te stellen. Maar verwacht niet dat je kunt doen wat je wil als je een mondkapje draagt.”

De leefstijl van mensen moet veranderen, aldus Nabarro. “Want dit virus gaat niet weg en we weten niet of mensen die het virus hebben gehad immuun blijven of het opnieuw kunnen krijgen. En we weten ook niet wanneer er een vaccin is. Dus wat we zeggen is: zorg dat samenlevingen er tegen bestand zijn.”

“Ja, we moeten mondkapjes dragen. Ja, we moeten afstand bewaren. Ja, we moeten de kwetsbaren beschermen,” gaat Nabarro verder. “Maar het allerbelangrijkst is dat we leren hoe we transmissie kunnen stoppen. Het is een revolutie. Net als toen in 1850 werd ontdekt dat vervuild water cholera kan verspreiden of misschien zoals we 25 jaar geleden allemaal over aids en de relatie met seks leerden.”

“We veranderden, we pasten ons aan en we leerden hoe we met deze nieuwe realiteit moesten leven. We zullen ook moeten leren leven met de nieuwe realiteit van Covid-19.”