Braziliaanse president Jair Bolsonaro test positief op corona

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is positief getest op het coronavirus, meldt de Braziliaanse krant O Globo. Bolsonaro vertoonde ziekteverschijnselen, werd dinsdag bekend. In een live-interview met nieuwszender CNN Brasil zei Bolsonaro zich "heel goed" te voelen. De 65-jarige president bepleit de heropening van de economie van zijn land en beschreef het coronavirus eerder als "slechts een klein griepje". Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen.