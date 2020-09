Medewerker Witte Huis besmet met corona

Een medewerker van het Witte Huis heeft positief getest op het nieuwe coronavirus, meldde de Amerikaanse president Donald Trump woensdag. Volgens Trump is de medewerker niet in de buurt bij hem geweest en heeft de persoon niet direct met hem te maken.

De mededeling van Trump komt een dag nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de ministers van Buitenlandse Zaken van Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten ceremonieel een vredesakkoord ondertekenden in het Witte Huis. Trumps woordvoerder Kayleigh McEnany zei dat het vastgestelde besmettingsgeval "geen invloed" heeft gehad op de ceremonie en dat de besmette medewerker niet in de buurt van verslaggevers is geweest.