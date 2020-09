Britse volksgezondheidsminister sluit nieuwe lockdown niet uit

De regering van het Verenigd Koninkrijk sluit niet uit dat een landelijke lockdown nodig is om de nieuwe opleving van het coronavirus de kop in te drukken. Minister Matt Hancock van Volksgezondheid zei vrijdagochtend er alles aan te doen om de bevolking te beschermen.

Volgens Britse media hebben wetenschappers die de regering adviseren, voorgesteld om in oktober een twee weken durende lockdown in te stellen. Hancock zegt tegen Sky News daar geen antwoord op te kunnen geven, maar in ieder geval een nieuwe landelijke lockdown nooit uit te sluiten. Hij noemt het een laatste reddingsmiddel. "Het is iets wat nooit van tafel is, maar het is ook niet iets dat we graag zien gebeuren. Het is de laatste verdedigingslinie."

Het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk loopt de laatste tijd fors op. Volgens Hancock verdubbelt het aantal ziekenhuisopnames ongeveer iedere acht dagen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn sinds het begin van de uitbraak meer dan 380.000 besmettingen vastgesteld. In het land zijn ruim 41.000 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het staat daarmee in de top vijf van landen met de meeste coronadoden.