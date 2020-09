“Het is onmogelijk om het virus alleen onder jongeren te laten rondgaan”

Vanaf het begin van de coronacrisis was het bekend: het najaar zou taai worden. En dat wordt het ook. De voorspelde zomerdip van het virus was zelfs nog korter dan verwacht en gehoopt. In Frankrijk en zeker Spanje zijn de cijfers ernstig. Zijn ze een voorbode voor wat Nederland te wachten staat?

In Spanje overleden gisteren 162 mensen aan het virus. Er waren meer dan 11.000 besmettingen in 24 uur. Vooral in de regio Madrid verwachten ze een sterke toename van het aantal ziekenhuisopnamen. In Frankrijk is de situatie niet veel beter. Een paar dagen geleden was 95 procent van de ic-bedden in de regio Marseille al bezet.

In Nederland blijft het rustig in de ziekenhuizen, wat vooral komt omdat het virus eerst onder jongeren rondwaart voor het weer op ouderen overslaat. “Het begint onder twintigers en loopt op naar enorme aantallen. Dan gebeurt er nog niet zo heel erg veel in ziekenhuizen”, zegt epidemioloog Patricia Bruijning tegen Nieuwsuur. “Daarna komt er een maand of twee later een golf achteraan.”

Bruijning verwacht dat Nederland hetzelfde patroon zal volgen als andere landen. “In de VS hebben we dit al een maand of twee terug zien gebeuren. Daar begon het ook met twintigers en viel het mee, maar daarna liepen de ziekenhuisopnames op. Het blijkt niet mogelijk om in één bevolkingsgroep – zoals de jongeren – het virus onder controle te houden.”