Gommers had liever strengere maatregelen gezien

De maatregelen die vrijdag zijn aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus hadden wel wat strenger gemogen. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), bij het tv-programma Op1.

Gommers maakt zich er zorgen over dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei dat hij nog weken nodig heeft om het testbeleid op orde te krijgen. "Het hele systeem is gebouwd rondom het testen en het bron- en contactonderzoek. Als dat nog weken duurt, dan maak ik me zorgen."

Wegens die handicap had Gommer liever gezien dat er strengere maatregelen waren opgelegd. "We moeten nu strenger zijn, zodat we weer kunnen versoepelen als we het weer op orde hebben. Ik denk dan dat je regionaal in een light lockdown zou moeten gaan."

In plaats van de aankondiging dat de café's wat eerder sluiten, had hij liever een steviger aanpak gezien. Zeker omdat hij meer patiënten met corona ziet binnenkomen in ziekenhuizen. "Dan zeg ik: pak dan door."