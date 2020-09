NS en ProRail gaan gladde sporen op andere manier te lijf

Het is een jaarlijks terugkerend probleem in de herfst: gladheid op het spoor, onder meer door afgevallen bladeren. De Nederlandse Spoorwegen en ProRail denken een nieuwe manier te hebben gevonden om er iets tegen te doen.

Met een nieuwe vloeistof wordt niet alleen gladheid bestreden, ook geluidsoverlast wordt ermee verminderd en de slijtage aan zowel wielen als rails. Het gaat om een proef op trajecten in het zuiden en oosten van het land. Het systeem, Wiel Rail Conditionering (WRC), voorziet erin dat de vloeistof door treinen (58 zogenoemde Flirt-Sprinters) over het spoornet wordt verspreid.

"Bij een eerdere test met de vloeistof op regionale lijnen hadden de treinen inderdaad minder last van slippen als ze optrekken en remmen", aldus een NS-woordvoerder. "We willen nu weten of het ook op grote schaal werkt op het hoofdrailnet, waar goederentreinen, intercity's en hogesnelheidstreinen rijden."

Bladeren die van de bomen vallen in combinatie met vocht kunnen ervoor zorgen dat de sporen glad worden. Het gevolg is dat machinisten langzamer moeten optrekken en rustiger moeten remmen, wat vertraging op kan leveren, aldus spoorbeheerder ProRail.