Coördinatiecentrum voor spreiding patiënten gaat weer van start

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen en de druk op de ziekenhuizen wordt steeds groter, met name in de Randstad. Binnen afzienbare tijd is het misschien nodig om coronapatiënten over te plaatsen naar ziekenhuizen aan de andere kant van het land, waar nog ruimte is. Daarom gaat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag weer van start.

Het coördinatiecentrum was eind maart opgezet, toen de eerste golf van de corona-uitbraak op zijn hoogtepunt was. Het regelde de verplaatsing van patiënten uit bijvoorbeeld Noord-Brabant of Limburg naar Groningen of Duitsland. Defensie hielp daarbij. Na een tijdje daalde het aantal besmettingen en werd het wat rustiger in de ziekenhuizen. Op 25 mei ging het centrum daarom "op de waakvlam", klaar om weer aan de slag te gaan wanneer het aantal coronagevallen weer zou stijgen. Bijna vier maanden later is dat moment aangebroken.

Het LCPS krijgt onderdak bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking in Zeist. Dat is het centrale aansturingspunt van ambulance, politie, brandweer en marechaussee. Eerder was het LCPS gehuisvest in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.