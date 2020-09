Feesten in coronagebied verplaatst naar andere regio’s

In zes veiligheidsregio’s zijn op dit moment feesten van meer dan vijftig man verboden. Reden voor degenen die toch een feestje willen geven om uit te wijken naar locaties buiten de Randstad.

,,Ik hoor nu al dat partijen met meer dan vijftig man worden verplaatst naar andere delen van het land’’, zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, tegen het AD. ,,De eerste boekingen zijn bij ons in Gelderland al binnen. Grote gezelschappen vieren hun feestje niet meer in Amsterdam, maar komen dat gewoon hier doen.’’ Bruls hoort dezelfde berichten uit Apeldoorn en Rivierenland.

In de regio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden zijn feesten met meer dan vijftig gasten verboden. “Zolang in de ene regio andere maatregelen gelden dan in de andere, kan dit ontstaan’’, aldus Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en burgemeester van Apeldoorn. “Al voor het weekeinde hebben we in onze regio een vraag hierover uitgezet bij het politiedistrict en de boa’s. Het blijkt zich met name voor te doen in het gebied van Harderwijk tot Zutphen, en ook in mijn eigen gemeente Apeldoorn.”