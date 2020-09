Bekende viroloog: ‘Groepsimmuniteit is je reinste Darwinisme’

,,In principe is groepsimmuniteit de oplossing”, zegt de gerenommeerde Belgische viroloog Peter Piot tegen de krant La Libre Belgique. ,,De geschiedenis bewijst het. Maar dat zou je reinste Darwinisme zijn (waarbij alleen de sterksten overleven, red.). Dat is niet aanvaardbaar. We leven in de 21ste eeuw. Je kan mensen niet laten sterven.”

De directeur van de London School of Hygiene and Tropical Medicine en adviseur van Europese Commissievoorzitter Ursula van der Leyen noemt drie dingen die nodig zijn om het virus enigszins beheersbaar te houden. ,,Er is een vaccin nodig, we moeten onze risicopopulaties goed beheren en we moeten ook onze mentaliteit veranderen”, zegt de 71-jarige topviroloog, die zelf ook in het ziekenhuis belandde met corona. “We zullen een hele tijd met Covid-19 moeten leven. Met of zonder vaccin.”

Ook met een vaccin zullen er nog kleine uitbraken zijn en het is nog maar de vraag hoe goed het zal werken. ,,Het is niet te zeggen of het bijvoorbeeld een besmetting zal voorkomen, of het zal beschermen tegen de effecten van de ziekte of dat het de sterftegraad omlaag zal halen.”