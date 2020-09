Pandemie in Finland versnelt, luchthaven zet coronahonden in

Na enkele maanden van relatieve rust waarschuwt Finland donderdag dat de corona-epidemie zich in het land versnelt en in een "alarmerende" richting gaat.

Het aantal nieuwe gevallen is in de afgelopen twee weken verdubbeld tot 798. Ongeveer de helft van de gevallen is ontdekt bij mensen onder de 30 jaar, voegde het ministerie het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid daaraan toe. De Finse volksgezondheidsinstantie THL breidde in reactie daarop haar advies om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer uit naar alle openbare binnenruimtes en openbare evenementen in regio's waar de epidemie zich in een stroomversnelling bevindt.

Daarnaast zijn op de luchthaven van hoofdstad Helsinki vier speurhonden actief, die getraind zijn in het herkennen van het coronavirus bij reizigers. Luchthaven Finavia bevestigt dat in totaal tien honden worden getraind.

Geen direct contact

Voorlopige tests door dierenartsen van de Universiteit van Helsinki wijzen uit dat de gevoelige neuzen van de honden in staat zijn de aanwezigheid van het virus te ruiken. Bovendien kunnen zij dit doen ver voordat de symptomen zichtbaar zijn. "Een hond heeft slechts 10 tot 100 moleculen nodig om het virus te identificeren, terwijl testapparatuur 18 miljoen virusdeeltjes vereist," luidt de verklaring van de luchthaven.

De viervoeters komen niet in direct contact met de mensen. Reizigers krijgen een doek over hun huid geveegd, waar de 'Covid-19-hond' in een aparte ruimte aan snuffelt. "We behoren tot de pioniers," zegt luchthavendirecteur Ulla Lettijeff. "Voor zover we weten heeft geen enkele andere luchthaven geprobeerd om de reukzin van honden op zo'n grote schaal te gebruiken tegen Covid-19."