Senioren willen strengere controle op naleving coronaregels

Veel senioren vinden dat het kabinet meer moet doen tegen het oplopen van het aantal coronabesmettingen. Dat zegt de ouderenorganisatie ANBO op basis van een eigen peiling onder ruim 5400 mensen vanaf 65 jaar. Ze willen een strengere controle op de naleving van de regels.

Dik 64 procent vindt dat er beter moet worden gehandhaafd op de 1,5 meter afstand en 60 procent dat mondkapjes verplicht moeten worden in supermarkten en andere winkels. Zes van de tien ouderen willen ook graag dat er, net als in het begin van de coronacrisis, een gastheer of gastvrouw bij de ingang van de supermarkt staat om mensen te wijzen op het afstand-houden en om de winkelkarretjes schoon te maken.

Van de ruim 5400 respondenten zegt 43 procent (heel) bang te zijn voor de tweede golf. Niet alleen de ziekte zelf wordt gevreesd, maar ook het eventuele wekenlang alleen thuiszitten. "In de eerste coronagolf hebben we duizenden ouderen aan de telefoon gehad die niet of nauwelijks contact hadden met anderen. Sommige van hen waren echt depressief omdat ze wekenlang alleen thuis zaten. Ik snap dus heel goed dat veel mensen zich daar nu weer zorgen om maken", zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO.

Beschermen

Veel ouderen melden dat ze de afgelopen tijd al veel deden om zich te beschermen tegen het coronavirus. Toch willen nogal wat senioren er nu nog een schepje bovenop doen, zoals minder vaak naar de supermarkt, minder vaak of geen bezoek ontvangen of afleggen en al helemaal niet naar horeca, museum en theater.

Ruim driekwart van de ouderen denkt dat de coronacrisis nog heel lang gaat duren. Daarom organiseert de ANBO weer mee online-activiteiten, zoals stoelyoga.