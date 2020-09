Biden: Trump liegt als Goebbels

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft zijn rivaal Donald Trump verweten te liegen als Joseph Goebbels, de propagandaminister van de nazi's. Als je een leugen maar lang genoeg vertelt en herhaalt en herhaalt dan wordt die volgens Biden uiteindelijk vanzelf als algemene kennis aanvaard.

Biden zei dat in een zaterdag door MSNBC uitgezonden interview als reactie op de vraag over Trumps bewering dat hij een gevaarlijke socialist is. De Amerikaanse president Trump schildert Biden behalve als "Sleepy Joe" ook om de haverklap af als iemand die "radicaal links" in de kaart speelt. Bovendien beschuldigt hij de Democraten ervan in te zetten op stemmen per post in de hoop de verkiezingsuitslag van 3 november te kunnen manipuleren met valse stembiljetten.

Goebbels was in nazi-Duitsland een van de belangrijkste vertrouwelingen van Adolf Hitler en een wegbereider van de Holocaust.