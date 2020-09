‘Kletsnatte oktobermaand op komst’

Er bestaat een grote kans dat in de maand oktober bovengemiddeld veel regen valt. Dat meldt Weeronline. Zo warm en zonnig als september was, zo nat en grauw wordt oktober, is de voorspelling.

Normaal gesproken is oktober de natste maand van het jaar met gemiddeld 83 millimeter regen. Naar verwachting valt er komende maand nog meer hemelwater. Volgens Weeronline kunnen bijvoorbeeld automobilisten vaker oponthoud verwachten als het in de spits regent.

De regen wordt veroorzaakt door lagedrukgebieden die vanaf de Atlantische Oceaan over het land trekken. Dit gaat gepaard met hevige windstoten, en zelfs een herfststorm is mogelijk.

Volgen verschillende modellen van Weeronline wordt het in november weer droger weer.