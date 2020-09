In dit land krijg je een boete als je een mondkapje aan je achteruitkijkspiegel hangt

Om het mondkapje niet te vergeten, hangen veel automobilisten het aan de achteruitkijkspiegel. Handig voor als je snel een winkel of benzinestation in moet (in veel landen is een mondmasker dan verplicht). Maar in Luxemburg zul je een ander plekje moeten verzinnen om er aan te denken. Een aan de spiegel bungelend kapje is daar verboden.

In Luxemburg mag er niets aan je achteruitkijkspiegel hangen, dus ook geen luchtverfrisser, sleutelhanger of andere prullaria. Ook een gps op de voorruit is er niet toegestaan. Vrij zicht is belangrijk, vinden de Luxemburgse autoriteiten. Wie betrapt wordt en toch een mondkapje aan de achteruitkijkspiegel heeft hangen, kan rekenen op een boete van 49 euro, schrijft Autogids.

Er is nog een reden waarom je beter niets aan je achteruitkijkspiegel hangt, legt de ongevallendienst van inspectieorgaan Dekra uit: je went er dan aan dat er iets beweegt aan de rand van je gezichtsveld. “Als er dan echt een gevaar opduikt, bijvoorbeeld een voetganger of een fietser die oversteekt, kan het zijn dat je die niet ziet”, aldus een expert tegen RTL.