Aantal coronabesmettingen stijgt met ongeveer 3000

Het aantal bevestigde coronabesmettingen is tussen zaterdagochtend en zondagochtend gestegen met 2995. Dat is een nieuw dagrecord. Tussen donderdag en vrijdag nam het aantal positieve tests met 2777 toe. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 18.000 mensen positief getest, blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 8 en het aantal ziekenhuisopnames met 37. Dat wil niet zeggen dat die mensen in het afgelopen etmaal zijn overleden of opgenomen, omdat zulke gegevens soms wat later worden verwerkt.