Belgische viroloog over Nederlands mondkapjesbeleid: “Het wordt een politiek dossier”

Het was een opmerkelijke zin tijdens de persconferentie gisteravond: ‘We vragen het OMT een advies over een bredere inzet van mondkapjes’, zei premier Rutte. Alweer? Wat moet het OMT nog gaan ontdekken? Gaan ze nog maar eens op zoek naar bewijs? Voor de meeste landen zijn aanwijzingen voor het nut van mondkapjes voldoende, maar niet voor Nederland.

Gek genoeg is er wel een ommezwaai als het gaat om het psychologische effect van mondmaskers. Zorgden ze eerst voor schijnveiligheid – we zouden maar onvoorzichtig worden met zo’n mondkap op – tegenwoordig gaan we er juist extra door opletten. Langzaam schuift het advies dus op richting het dragen van een mondkapje: echt nut heeft het niet, maar het herinnert je eraan dat er iets aan de hand is, klinkt het nu.

Voldoende bewijs

RTL Nieuws sprak met de bekendste viroloog van België, Marc van Ranst. Bij onze zuiderburen zijn mondkapjes in de openbare ruimte allang verplicht. “Wij hebben in België de visie dat er voldoende bewijs is dat het kán helpen in de strijd tegen corona,” aldus de viroloog. “Tegelijkertijd belast je de maatschappij er niet vreselijk mee. Het is maar een mondkapje. Je hoeft het niet continu op, maar in bepaalde situaties wel.” Zo eenvoudig kan het zijn.

In België vlakt het aantal besmettingen af. Of dat door de mondkapjes komt? “Het is heel moeilijk vast te stellen welke maatregel precies voor welk effect zorgt. Maar er zijn voldoende aanwijzingen dat het dragen van een mondkapje kan helpen in de strijd tegen de verspreiding.”

Hoge drempel

De Belgische viroloog denkt dat het in Nederland lastig wordt om de mondkapjesplicht alsnog in te voeren. “Als je eenmaal gezegd hebt dat het niet nodig is, en dat lang volhoudt, krijg je te maken met reputatieschade als je de omslag zou maken. Dan wordt het een politiek dossier, een heet hangijzer. Hoe langer je wacht, hoe hoger de drempel.”

Reputatieschade dus, een politiek dossier. En dan is er nog de volksgezondheid.