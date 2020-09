‘Merkel wil strengere maatregelen tegen coronavirus’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil strengere maatregelen instellen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het maximale aantal bezoekers van bijeenkomsten buiten moet terug naar vijftig en binnen wordt het maximum gesteld op 25, meldt persbureau DPA op basis van bronnen.

Het is nog niet duidelijk of deze maatregel moet gelden voor heel Duitsland of alleen voor regio's met veel besmettingen. In die gebieden moet de alcoholverkoop aan banden worden gelegd, meldt het persbureau. Hoe die maatregel er precies gaat uitzien, is nog niet bekend. Mensen die zich niet aan de hygiëneregels houden in horecazaken, kunnen een boete van 50 euro krijgen.

Merkel overlegt dinsdag met de premiers van de zestien Duitse deelstaten over de aanpak van het coronavirus. Niet in alle regio's is een grote stijging van het aantal coronagevallen. Daarom heeft Duitsland een regionale aanpak, met strengere maatregelen in zwaar getroffen gebieden.