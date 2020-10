95 procent van coronapatiënten heeft nog steeds klachten: ‘Ook fitte, jonge mensen’

De grote meerderheid van de coronapatiënten (95 procent) is na een half jaar niet volledig klachtenvrij. De meesten van hen hoefden niet naar het ziekenhuis, maar hebben zes maanden na besmetting nog steeds minimaal zes klachten.

Dat blijkt uit onderzoek van het Longfonds, de universiteiten van Maastricht en Hasselt en kennis- en behandelcentrum Ciro. Van de duizend meestal vooraf gezonde coronapatiënten, die aan het onderzoek meewerkten, is 86 procent nog steeds vermoeid, 59 procent is nog altijd kortademig, 36 procent heeft last van druk op de borst en 35 procent heeft hoofdpijn. De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep is 48 jaar.

Fitte, jonge mensen

,,Dit onderzoek maakt duidelijk hoe groot de gezondheidsgevolgen zijn van dit virus’’, verklaart Longfonds-directeur Michael Rutgers in het AD. ,,Wij hadden gehoopt dat de situatie van deze groep sneller zou verbeteren, maar dat is dus helemaal niet zo.’’

De directeur van het Longfonds vervolgt: ,,Ook voor fitte, jonge, gezonde mensen, die zich nu misschien nog onaantastbaar wanen, kan dit betekenen dat zij maanden of misschien zelfs jaren met klachten kampen.’’

Alleen verhoging

De 26-jarige gezondheidswetenschapper Charlotte Peters raakte half maart besmet. ,,Ik heb alleen verhoging gehad, geen koorts, en ik heb van corona ironisch genoeg niet eens hoeven hoesten”, zegt ze tegen de nieuwssite. Ze heeft nog altijd veel last van vermoeidheid. ,,Waar ik eerst van hot naar her met de fiets ging, is nu de auto mijn beste vriend. Soms denk ik wel: ik zou wel met de fiets kunnen, maar dan kun je iets anders niet vandaag. Corona zet je leven behoorlijk op de kop. Ik wil me heel graag weer normaal voelen. Fysiek dingen kunnen. Ik ben wetenschapper en had allerlei artikelen willen publiceren, maar ik werk nu halve dagen.’’