Nederlanders volgen alleen coronaregels waar ze zelf wat aan hebben, Belgen beschermen ook omgeving

Belgen volgen de coronaregels beter op dan Nederlanders. Dat zou komen, omdat ze vanwege hun religie meer solidair zijn met hun omgeving. Nederlanders houden zich aan de regels waar ze zelf iets aan hebben, Vlamingen willen ook hun omgeving beschermen, klinkt het in een nieuwe studie, waarover RTL Nieuws schrijft.

De onderzoekers bestudeerden de naleving van de coronaregels in beide landen. Nederlanders wassen vaker hun handen, Belgen doen zonder morren een mondkapje op. Nederlanders gaan bovendien vaker op bezoek bij familie of doen boodschappen.

Coronaboete

Onderzoeker Eline van den Broek-Altenburg, gezondheidseconoom en professor aan de universiteit van Vermont: “Neem bijvoorbeeld het mondkapjesbeleid. Nederlanders willen vooral weten of zijzelf of hun naasten er iets aan hebben.” Belgen zeuren daar niet over. “Zij doen dat om anderen te beschermen, niet omdat ze er per se zelf wat aan hebben. Hun gedachte is: ‘Je moet een mondkapje dragen, want iedereen doet het.’ Bij onze zuiderburen speelt solidariteit een veel grotere rol dan in Nederland.”

Calvinisme

Dat heeft volgens Mick Matthys, emeritus universitair docent sociale pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, vooral te maken met religieuze verschillen. Het calvinisme vond dat iedereen de bijbel op eigen wijze moest interpreteren. “In Nederland worden individuen aangesproken om hun verantwoordelijkheid te nemen richting anderen. Maar elke Nederlander denkt daar weer het zijne over. Je eigen idee is belangrijk in ons land, dat komt van dat calvinisme, maar dat is niet handig in deze situatie.”

Matthys: “Door de katholieke achtergrond zouden Belgen gehoorzamer van aard zijn. Daardoor hebben de overheid en instanties in België meer gezag. Inwoners accepteren de maatregelen onder het mom van: ‘Mensen kunnen ernstig ziek worden en de overheid en instanties vertellen hoe de kans daarop minder wordt’.”