Nederland feest en bidt gewoon door

Illegale feesten, chaos in enkele grote steden na de verplichte, vroege horecasluiting en kerkdiensten met soms honderden gelovigen. Het eerste weekend met strengere coronamaatregelen verliep onstuimig, stelt het AD vast.

Zo viel de politie vrijdagavond in Tilburg een pand binnen waar een bruiloft aan de gang was met 180 gasten, was er zondagmorgen in Weert een houseparty bezig met 150 bezoekers en hadden zaterdagavond in Ammerzoden 21 mensen zich verzameld in een bedrijfspand, waar werd gefeest met alcohol en versterkte muziek.

En het is dus niet verwonderlijk dat er steeds meer mensen ziek worden, al kunnen echte effecten van het strengere beleid pas over een week worden verwacht.

,,Mensen zijn nog steeds niet doordrongen van de ernst van de situatie. Dat is een groot probleem”, zegt viroloog Ab Osterhaus tegen het AD. Osterhaus kan er met zijn verstand niet bij dat er zo losjes op de boodschap van Mark Rutte van afgelopen maandag wordt gereageerd. ,,Mensen hebben zich rijk gerekend de afgelopen maanden toen het aantal besmettingen heel laag was en denken dat hen nu niets kan overkomen. Maar inmiddels zitten de besmettingen weer op het niveau van mei. Ook als er zoveel mensen in een kerk samen mogen komen, kun je een beroep doen op hun verantwoordelijkheid. Dit is nu gewoon niet handig.’’