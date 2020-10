Nu is de testcapaciteit op orde, heeft de GGD niet genoeg ruimte

Eindelijk is het Nederland gelukt om voldoende testmateriaal te regelen. Maar nu is er een ander probleem: door wie, waar en hoe moeten al die coronatests worden afgenomen?

Volgens de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCDK) kunnen de GGD’s nu 51.000 coronatests per dag afnemen. Dat zijn er 20.000 meer dan een week geleden. De GGD’s zijn echter nog niet klaar voor de plotse stijging van het aantal tests. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid is er vanaf 24 augustus gestopt met opschalen, omdat er toch geen testmateriaal was. ,,Als we dit eerder hadden geweten, hadden we nu klaar gestaan”, aldus een woordvoerder van de GGD.

Maar zorgminister Hugo de Jonge en LCDK-projectleider Edwin Boel hebben meermaals in de Kamer en in de media gezegd dat er begin oktober 50.000 tests per dag beschikbaar zouden zijn. Helemaal als een verrassing kan het dus niet zijn gekomen.

Toch zeggen de GGD’s nog zeker een week nodig te hebben voor het mogelijk is om zoveel tests uit te voeren. De opschaling bestaat uit het verruimen van de openingstijden van de teststraten, de uitbreiding van het aantal tests dat tegelijk kan worden uitgevoerd en het mogelijk openen van nieuwe teststraten. Alle opties vragen om extra personeel en logistiek.

Vermoedelijk zijn er in de loop van de herfst nog meer tests nodig. Volgens het RIVM zal het aantal mensen met verkoudheidsklachten de komende maanden alleen maar verder oplopen.