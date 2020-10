Burgemeesters maken zich zorgen over oplopende cijfers

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, maken zich "uiteraard" zorgen over de oplopende cijfers van het aantal coronabesmettingen. "Net als iedereen", zegt de waarnemend voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Henri Lenferink van Leiden. Lenferink vervangt voorzitter Hubert Bruls, die met vakantie is.

Lenferink verwacht begin volgende week meer duidelijkheid over nieuwe of aanvullende maatregelen. "Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de cijfers in de komende dagen, besluit het kabinet daarover. Uiteraard heeft het Veiligheidsberaad in die besluitvorming een adviserende rol waar het gaat om de handhaving en uitvoering van eventuele maatregelen."

Lenferink wil niet zeggen of er burgemeesters zijn die nu al strengere maatregelen zouden willen nemen.