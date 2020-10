Diederik Gommers: ‘Halfzachte maatregelen werken niet. Tijd voor een lockdown’

Vandaag waren er meer dan 6500 coronabesmettingen, ruim 500 meer dan gisteren. Het effect van de aangescherpte maatregelen lijkt dus uit te blijven. Tijd voor een lockdown, vindt Diederik Gommers. ,,Ik snap niet dat we niet strakker en strenger in de wedstrijd zitten”, zegt hij tegen AD.nl.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care concludeert: ,,Die maatregelen zijn niet afdoende gebleken. De bedoeling was flatten the curve. Dat wil nog niet lukken.”

Het OMT-lid is helder. ,,Ik ben er een groot voorstander van dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit.”

Gommers begrijpt dat de gevolgen voor de samenleving groot zijn. ,,Strengere maatregelen hebben absoluut economische consequenties, maar dit halfzachte (beleid) ook. Want het is niet effectief en het duurt nu langer.”