Willem Engel opgepakt door de politie

Willem Engel en zijn volgelingen wilden gisteren weer aandacht voor hun standpunt (het virus is een hoax) met een demonstratie in Den Haag. De politie had de tientallen mensen verspreid, omdat ze geen vergunning hadden aangevraagd voor het protest, maar ze kwamen weer terug onder leiding van Engel. Hij en een paar anderen werden tenslotte door de politie meegenomen naar het bureau

Het is een mooie dag vandaag: opperwappie Willem Engel is zojuist opgepakt. #StopWillemEngel pic.twitter.com/YftH9QrK9M — Peter de Jonge (@peterdej) October 10, 2020