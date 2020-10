Werk grote besmettingshaard: ‘Ik moest komen van mijn baas’

Na de thuissituatie is het werk de grootste besmettingshaard. Niet zo gek: in sommige sectoren is thuiswerken niet mogelijk en bedrijven doen soms moeilijk als werknemers willen thuisblijven bij klachten.

“Je merkt dat flexkrachten, waaronder veel jongeren en buitenlandse werknemers, sneller denken: ik werk toch maar door, want stel je voor dat ik thuisblijf en mijn baan verlies”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Het langzame testtempo helpt ook niet. Mensen gaan dan toch aan het werk, terwijl het verstandiger is om dat niet te doen.”

Vakkenvuller Vera (17) was verkouden. “Ik belde een dag van tevoren en mijn baas zei dat ik gewoon kon komen. Als je de hele dag loopt te hoesten, moet je thuisblijven. Maar ik ben al een tijdje verkouden, en dan word je wel gewoon op de vloer verwacht.”

NOS Stories vroeg supermarktmedewerkers naar hun ervaringen. De meerderheid zei te mogen thuisblijven bij klachten, maar tientallen mensen gaven aan te moeten doorwerken. “Ook binnen het vervoer en de zorg zie je dat. Daar ‘mogen’ mensen zich dan wel ziek melden, maar in ruil voor vakantiedagen. Heel onwenselijk,” laat vakbond FNV weten.