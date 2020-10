“Pas in 2022 weer op vakantie naar Australië”

Australië houdt de grenzen voorlopig dicht. Het land heeft aangekondigd dat reizen van en naar Europa of de VS waarschijnlijk pas in 2022 weer mogelijk is.

De Australische regering verwacht dat pas eind 2021 de hele bevolking gevaccineerd zal zijn. Tot die tijd zullen de grenzen gesloten blijven, behalve voor bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland dat het coronavirus beter onder controle heeft.

Australiërs zullen dus in eigen land op vakantie moeten, wat natuurlijk met de uitgestrekte natuur down under bepaald geen ramp is. De Aussies kunnen gaan surfen in Byron Bay of het Great Barrier Reef gaan bekijken.

“Aangezien onze internationale grenzen wellicht nog een tijdje gesloten blijven en de zomervakantie over een paar maanden aanbreekt, roepen we alle Australiërs op (…) om iets nieuws te proberen en een vakantie in Australië te boeken”, verklaarde minister van Toerisme Simon Birmingham, die de campagne ‘Holiday Here This Year’ lanceerde. Nadeel is wel dat ook de grenzen tussen een aantal deelstaten dicht zijn.